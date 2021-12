Von Uwe Bögel

Illingen. Am Donnerstag haben die Betreiber noch auf der Terrasse gearbeitet. Da war alles in Ordnung. Am Montagmorgen dann der Schreck: Am Betriebsgebäude des Illinger Kletterwalds wurde von Unbekannten gezündelt. Kletterwald-Chef Stephan Coenen schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro