Nach Alkoholfahrt ins Bett

Ein 33-jähriger alkoholisierter Audi-Fahrer hat am Samstagabend fasst eine Passantin angefahren, blieb an einer Hauswand hängen und legte sich anschließend einfach schlafen. Das passierte alles in Illingen.

Nach Zeugenangaben befuhr der Mann gegen 21.30 Uhr von der Vaihinger Straße kommend die Wilhelmstraße, wo er nahezu ungebremst auf einen Parkplatz einfuhr. Eine 62-jährige Passantin musste dabei zur Seite gehen, damit sie nicht vom Fahrzeug erfasst wurde, welches letztlich unsanft von einer Hausecke eines Mehrfamilienhauses abgebremst wurde. Ohne sich um den verursachten Schaden an der Hauswand und an seinem Fahrzeug zu kümmern, winkte er der Passantin noch zu, ging nach Hause und legte sich aufs Sofa. Dort wurde er etwa eine Stunde später unsanft durch die Polizei Mühlacker geweckt, nachdem er Klingeln und Rufen der Beamten ignorierte und deshalb seine Haustür durch die Feuerwehr Illingen geöffnet werden musste. Da ein Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen einen Promillewert von über 1,6 anzeigte, musste er zuerst die Entnahme von Blut und dann die Beschlagnahme seines Führerscheins über sich ergehen lassen. Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht folgen.