Musiker-Herbst des Illinger Musikvereins

Illingen (p). Zum Musiker-Herbst lädt der Musikverein Illingen am Wochenende in sein Vereinsheim in der Wilhelmstraße 124 in Illingen ein. Am Samstag (28. Oktober) ab 16.30 Uhr und am Sonntag (29. Oktober) ab 11 Uhr sind Besucher zur Einkehr im herbstlich geschmückten Vereinsheim willkommen. Für Stimmung sorgen am Samstag ab 19.30 Uhr „Die 3 Richtigen“. Am Sonntag ab 12 Uhr spielt das Blasorchester des Musikvereins zum Frühschoppen auf. Für kulinarische Spezialitäten, besondere Weine und Gerichte ist gesorgt.