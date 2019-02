Musik und Pointen zur Hähnchenbrust

Von Ulrike Stahlfeld

Eigentlich lohnte es sich am Wochenende für die Besucher des Schützinger Spatzabrettle gar nicht heimzugehen. Denn auf den dortigen Kabarettabend am Samstag folgte umgehend am Sonntagvormittag in der Schützinger Festhalle ein äußerst unterhaltsamer Dreierpack aus Musik, Kabarett und leckerem Essen