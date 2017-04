Mobilität für Tagespflege

Illingen (rkü). „Der Transfer unserer Gäste wird erheblich vereinfacht, und wir können zukünftig auch mehr Ausfahrten und Ausflüge anbieten“, sagt Einrichtungsleiter Markus Schellinger über die Gründe, warum ein neuer Bus für die Illinger Tagespflege der katholischen Sozialstation St. Clara beschafft wurde. Die Lottogesellschaft Baden-Württemberg unterstützt den Kauf mit 20 000 Euro aus der Lotterie Glücksspirale. Das ist rund die Hälfte des Anschaffungspreises für das Fahrzeug, das seit Januar im Dienst ist und Platz für zwei Rollstühle und sieben weitere Personen bietet. „Wir freuen uns, dass wir jetzt ein einrichtungseigenes Fahrzeug zur Verfügung haben“, betont Schellinger. „Denn es ist einfach etwas anderes, ob unsere Gäste von unseren Mitarbeitern daheim abgeholt werden oder ob sie mit dem Taxi kommen.“ Das beginne mit der Ansprache oder mit Informationen, die Angehörige den Mitarbeitern mit auf den Weg geben – so beginnt die Tagespflege schon an der heimischen Haustür und nicht erst am Ziel. Bis zu zwölf Gäste werden in der 2013 eröffneten Einrichtung versorgt und betreut. Künftig sind auch relativ spontane Kurzausflüge möglich, weil kein Fahrzeug von anderen Standorten mehr organisiert werden muss.

Ein Teil der Einsätze bei Glücksspirale und anderen Lotterien wird für die Förderung von Sport und Denkmalschutz verwendet. „Für die Förderung von sozialen Projekten wurden im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg 3,1 Millionen Euro aus der Glücksspirale bereitgestellt“, sagt Lotto-Regionaldirektor Hubert Gfrörer.