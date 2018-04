Mit Witzen startet die Illinger Gewerbeausstellung

Heute um 16 Uhr öffnet die 13. Illinger Gewerbeausstellung ihre Pforten für die Besucher. An den drei Messetagen werden in der Stromberghalle, in Strombergsporthalle und auf dem Freigelände bei der Schule rund 5000 Besucher erwartet. Gestern Abend war die interne Eröffnung der Gewerbeschau, bei der 65 Teilnehmer ihre Produkte präsentieren. Eine Rekordzahl in der Geschichte der Ausstellung, die 1970 mit zwölf Firmen startete. „Mit einem kleinen Budget bilden wir das ganze Spektrum der Unternehmen ab“, warb Sebastian Zaiß (links), Vorsitzender des veranstaltenden Gewerbevereins Illingen für die Schau. Auch Norbert Raif, Vizepräsident des Bundes der Selbstständigen in Baden-Württemberg, lobte die Aussteller: „Sie können Ihre Produktpalette mit Stolz zeigen.“ Stargast bei der internen Eröffnung am Donnerstagabend war der Pforzheimer Handwerksmeister und Comedian Oliver Gimber. Der Witzeerzähler sagte: „Oft verkauft sich das Handwerk unter Wert.“ Am Samstag gibt es weitere Bilder und Texte zu der Illinger Gewerbeschau. Foto: Bögel