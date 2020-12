Mit der Leergutrückgabe Kindern helfen

Illingen (p). Im Edeka-Getränkemarkt Arlt & Trostel in Illingen ist die neue Pfandbox an den Start gegangen. Platziert zwischen den Flaschen-Rücknahmeautomaten dient sie der Aufnahme von Pfandbons, welche die Kunden nach Rückgabe ihrer Flaschen spenden können. Die Einnahmen kommen zu 100 Prozent den Kindern, Jugendlichen und Familien der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) der Pro Familia Pforzheim zugute und unterstützt soziale Projekte und Beratung.

Die Pfandbon-Spenden sollen mithelfen, einen Herzenswunsch zu ermöglichen: „Zum 20-jährigen Bestehen der SPFH steht der dringend benötigte Kleinbus auf der Wunschliste, gleichermaßen als Geburtstagsgeschenk und Spendenprojekt“, so Kerstin Hasel, Leitung der SPFH. „Genau gesagt, ist es ein neunsitziger Kleinbus, mit dem Ziele erreicht werden sollen, die im Alltag mit Kindern schwierig oder gar nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können beziehungsweise außerhalb des möglichen Zeitkontingents liegen. Das ist zum Beispiel die AG Tierhof, ein Tierbauernhof, der abseits der Hauptverkehrswege in Keltern liegt oder Kliniken in Tübingen und Maulbronn. Bisher steuern wir diese mit gemieteten Pkw oder Fahrzeugen der Mitarbeiter an. Ein eigenes Fahrzeug würde den Transport ungemein erleichtern. Und da ich selbst aus Illingen komme, freut es mich umso mehr, dass die Pfandbox hier einen attraktiven Standort gefunden hat.“

Bürgermeister Harald Eiberger kam ebenfalls zur Eröffnung und unterstützt gemeinsam mit den Edeka-Kunden und dem Edeka-Team den guten Zweck. „Für Kinder, Jugendliche und Familien haben die Illinger und Schützinger viel übrig“, bekräftigte er und verwies auf die vielfältigen Angebote und die reichhaltige Vereinslandschaft vor Ort. „Und da das Beratungsangebot der Pro Familia Pforzheim auch den Illinger und Schützinger Familien zur Verfügung steht, drücken wir der Pfandbox die Daumen.“

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.profamilia.de/pforzheim.