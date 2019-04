Mit Aktiv-Programm werden neue Mitglieder geworben

Die Illinger Landfrauen sind eine aktive Gruppe. Das belegen nicht nur in jüngster Zeit die zahlreichen Aktivitäten der 2018 gegründeten Aktiv-Gruppe. Auch Heidi Fischer erinnerte sich am Donnerstag bei der Jahreshauptversammlung des Landfrauenvereins im Illinger Rathauseck an die vielfältigen gemeinsamen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen