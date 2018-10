Drucken Illingen (ub). Rund 6100 Stimmberechtigte sind am Sonntag zum Bürgerentscheid in Illingen aufgerufen. Die Frage lautet: „Sind Sie dafür, dass in den nächsten drei Jahren im Gebiet Keuterländer/Aischbach (Bebauungsplan Mühlstraße/Brandweg) keine Änderung des Bebauungsplanverfahrens eingeleitet wird?“ Ein... »