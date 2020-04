Masken für die Illinger Feuerwehr

Illingen (p). Es ist kritisch, wenn sich Feuerwehrleute mit dem Coronavirus infizieren und für den Feuerwehrdienst ausfallen würden. So hat die Leitung der Feuerwehr von Schützingen und Illingen entschieden, die Einsatzmannschaft mit Mundschutz auszustatten. Jeder Feuerwehrangehörige erhält für den Einsatzfall die eigene Nase-Mund-Maske. Dies gibt den Feuerwehrmännern und Frauen ein Stück zusätzliche Sicherheit bei den Einsätzen.

„Nicht nur Jacke, Stiefel, Helm und Hose gehören zur persönlichen Schutzausrüstung der Einsatzkräfte, sondern in dieser Zeit auch die Nase-Mund-Maske. Im Einsatzfall müssen die Feuerwehrmänner- oder -frauen vor dem Einsteigen in das Feuerwehrauto die Masken aufsetzen. So wird dann zur Einsatzstelle gefahren, erst nach dem Einsatz wird die Maske wieder abgesetzt“, so Mareike Schmidt, Abteilungskommandantin Schützingen.

Nadja Gräther, Inhaberin vom „Handgemacht im Mauganeschtle“ und Frau eines Feuerwehrmannes, und Anja Tuschel, Änderungsschneiderin aus Illingen, haben sich die Mühe gemacht, für die Feuerwehr Illingen diese Nasen-Mund-Masken zu nähen. Die beiden Frauen haben bereits mehr als 100 Masken für die Feuerwehr Illingen genäht.