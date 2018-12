Von Bernhard Romanowski

So sang- und klanglos der Illinger Haushaltsplan 2019 zuletzt von Bürgermeister Harald Eiberger und seiner Kämmerin Tanja Wenzdorfer eingebracht worden war, so wort- und lobreich wurde er nun am Mittwoch in der letzten Ratssitzung dieses Jahres von den Illinger Fraktionen