Von Ulrike Stahlfeld

Illingen. Die Atmosphäre und die Arbeit im Seniorenzentrum St. Clara in Illingen tragen ihre Handschrift: Zwölfeinhalb Jahre stand Ursula Günster dem Haus als Leiterin vor. Am Freitag wurde sie feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Nachfolger Thomas Schopp arbeitet bereits