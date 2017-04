Lebensweg braucht weiterhin Spenden

Von Ulrike Stahlfeld

Es war nicht nur das Haus an sich, das am Samstag die Besucher staunen ließ. Es war auch der Blick aus den Fenstern der zukünftigen Familienherberge Lebensweg in Schützingen, der begeisterte. „Wir müssen das Gänsezimmer buchen“, so ein junger Gast