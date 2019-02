Kärcher investiert in Illingen

Drucken Schützingen (p). Das Weinkabarett Schräglage ist am Samstag (16. Februar) um 20 Uhr zu Gast in der Festhalle in Schützingen. Der Veranstalter verspricht einen heiteren Kabarettabend mit Weinprobe, der unter dem Motto „Ein Leben ohne Trollinger. Möglich,... »