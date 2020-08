Im vierten Quartal 2020 soll es losgehen

Von Michael Banholzer

Illingen. In Oberriexingen eröffnet im nächsten Monat erstmals ein Waldkindergarten. Und auch in Illingen ist man einer solchen alternativen Kinderbetreuungseinrichtung einen Schritt näher gekommen. Der Gemeinderat hat am Dienstagabend der Schaffung einer Waldkita grundsätzlich zugestimmt. Hauptamtsleiter Sven Holz habe in