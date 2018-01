Illingen (ub). Die Städtepartnerschaft zwischen Castelnovo ne’ Monti in Italien und Illingen besteht seit 15 Jahren. Ende September will eine große Delegation aus Illingen in die Partnerstadt in der Region Emilia-Romagna fahren. Dabei ist auch der Musikverein Illingen. Enrico Bini

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen