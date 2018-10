Illinger sagen Ja zu Caritas-Heim im Wiesental

Von Claudia Rieger

Beim zweiten Bürgerentscheid in Illingen binnen eines Jahres haben sich die Initiatoren nicht durchgesetzt. Stattdessen sprachen sich gestern 62,25 Prozent der Wahlbeteiligten für eine Änderung des Bebauungsplans Mühlstraße/Brandweg und damit für den Bau eines Caritas-Wohnheims für Menschen mit Mehrfachbehinderungen aus. Dagegen stimmten 37,24 Prozent.

Illingen. Beim gestrigen Bürgerentscheid in Illingen um den Bau eines Wohnheimes für Schwerstbehinderte im Wiesental haben insgesamt 2943 Menschen ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 47,79 Prozent. Davon votierten laut vorläufigem amtlichen Endergebnis 1832 für die Bebauungsplanänderung und damit für das Projekt der Caritas Pforzheim. Das sind knapp 30 Prozent aller 6158 Illinger Wahlberechtigten – und damit ausreichend für das bei solchen Abstimmungen nötige Quorum von 20 Prozent. Gegen eine Änderung des sogenannten B-Plans stimmten 1096 Wähler. Die Zahl der ungültigen Stimmen lag bei 15 (0,51 Prozent).

„Wir haben ein klares, kein knappes Ergebnis“, kommentierte Illingens Bürgermeister Harald Eiberger den Ausgang der Abstimmung scheinbar erleichtert. „Meine persönliche Wertung: Das Volk hat entschieden.“

Damit ist die Bürgerinitiative zum Erhalt des Wiesentals (BI) mit ihrem Anliegen gescheitert. Sie hatte sich gegen den Bau an jenem Standort im Grünen im Gebiet Keuterländer/Aischbach ausgesprochen und den Entscheid initiiert. Die Mitglieder hatten unter anderem mit dem Schutz der Natur, dem zu starken Verkehrszuwachs und einer Gewinnabsicht der Kommune, die das betreffende Grundstück bereits an den Bauherren Caritas verkauft hat, argumentiert. Sie hatten aber auch den Umgang von Verwaltung und Gemeinderat mit dem Bauvorhaben kritisiert, die das Thema hinter verschlossenen Türen behandelt hätten. Zudem hatte die BI alternative Standorte vorgeschlagen.

Der Vorstandsvorsitzende der Caritas Pforzheim, Frank Johannes Lemke, zeigte sich gestern Abend bei Verkündung des Ergebnisses im Illinger Rathaus erleichtert. „Ich bin froh, dass das Ergebnis so deutlich ausgefallen ist“, sagte er. Schließlich gehe es auch um ein Stück Zukunft für jene Menschen, die dort ein Zuhause bekommen sollen. „Und zwar da, wo man selbst auch leben wollte. Das war immer auch unsere Motivation.“ Mit Blick auf die Abstimmung habe er unter anderem ob der etwas umständlichen Formulierung der Frage auf dem Stimmzettel Bedenken gehabt. Dort hieß es: „Sind Sie dafür, dass in den nächsten drei Jahren im Gebiet Keuterländer/Aischbach (Bebauungsplan Mühlstraße/Brandweg) keine Änderung des Bebauungsplans eingeleitet wird?“. Ein Ja bedeutete auch ein Nein zum Caritasprojekt, das dann an anderer Stelle hätte realisiert werden müssen. Wer mit Nein votierte, stimmte wiederum für den Wohnheimbau.

Caritaschef will sich schnell um Baurecht für den 3000-Quadratmeter-Bau bemühen

Dieser ist mit einer Grundfläche von 2945 Quadratmetern auf einem 5500 Quadratmeter großen Grundstück im Wiesental zwischen Mühlstraße, Schützinger Straße und Brandwegle geplant. In dem eingeschossigen Bauwerk soll es 24 Wohnplätze, zwei Kurzzeitpflegeplätze und sechs behindertengerechte Appartements geben. Die Cafeteria des Wohnheims soll zudem von allen Bürgern genutzt werden können.

„Wir werden jetzt sehen, dass wir schnell Baurecht bekommen“, so Lemke gestern weiter. Voraussichtlich 2020 könne der Bau dann beginnen. Zuvor wird ein Bebauungsplanverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange eingeleitet werden. An die Gegner des Projekts im Wiesental gewandt sagte der Caritaschef, er sei bereit „über das eine oder andere zu reden“. Man wolle schauen, dass man sich wieder die Hände reiche.

Genau das tat Jochen Bergmann, Mitbegründer der BI, nach Bekanntgabe des Ergebnisses. Mit dem Ausgang des Bürgerentscheids habe er so gerechnet, sagte er anschließend der VKZ. „Ein bisschen war es ja der Kampf David gegen Goliath. Die kleine Bürgerinitiative gegen die große Caritas.“ Die BI akzeptiere das Votum der Bürger, danke allen Mitstreitern und freue sich über die große Wahlbeteligung, so Bergmann weiter. Erreicht habe man, dass Gemeinderat und Verwaltung das Thema nicht „im stillen Kämmerlein“ behandelten.

BI-Sprecher Ingo Weimer, der als Erster auf das Vorhaben im Wiesental aufmerksam gemacht hatte, war gestern Abend nicht in dem zunächst nur spärlich von Zuschauern besetzten Ratssaal anwesend.

„Ich bin sehr froh über die Eindeutigkeit des Ergebnisses und dass die Menschlichkeit gesiegt hat“, sagte UBL-Gemeinderat Dietmar Lehner auf Nachfrage. Er hoffe, dass nun wieder Ruhe in den Ort komme. Immerhin ist der vorangegangene Bürgerentscheid in Illingen erst rund elf Monate her. Damals hatte ihn eine Bürgerinitiative gegen die für die Gemeinde geplante Flurneuordnung angeschoben und war damit erfolgreich: Das Gros der Wähler sprach sich gegen das Verfahren aus. Im Zuge dessen hatten Einwohner, wie dieses Mal auch, ihren Unmut darüber geäußert, dass in Illingen ihrer Ansicht nach „am Bürger vorbei entschieden wird“.

Ein derartiges Signal in Richtung Gemeindeverwaltung und Gemeinderat sei für ihn nicht neu, sagte SPD-Gemeinderat Klaus Kluge gestern Abend, „weil ich schon länger finde, dass wir da zu wenig machen“. Formal mache Bürgermeister Harald Eiberger alles richtig, „aber das ist in heutigen Zeiten deutlich zu wenig“. Der Schultes müsse seiner Ansicht nach einen Standpunkt haben und diesen auch kommunizieren.

Mit Blick auf die Kommunikation mit dem Bürger sagte Kluge auch: In Gesprächen mit Illingern in den vergangenen Wochen habe er festgestellt, dass oft das Verständnis für gewisse Verfahrensabläufe in der Kommunalpolitik fehle. Über den Ausgang des Bürgerentscheids und das klare Votum zeigte sich der SPD-Kommunalpolitiker ebenfalls erfreut.