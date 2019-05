„Horscht“ und seine schonende Waldarbeit

Drucken Illingen (pek). Beim Fest der Schule am Stromberg, der Gemeinschaftsschule Illingen-Maulbronn, blieben jüngst die Ranzen zu Hause, und auf dem Schulgelände in Illingen tanzte der Schulfest-Bär. Was als kleines Schulfest geplant war und noch Freitagabend durch eine... »