Von Ulrike Stahlfeld

Illingen. (sta). Am 4. Juli sind die Illinger Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, ihren Bürgermeister oder ihre Bürgermeisterin zu wählen. Das legten am Dienstag die Illinger Gemeinderäte fest. Ob dann allerdings auch der Name des bisherigen Amtsinhabers auf dem Stimmzettel steht