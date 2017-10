Großeinsatz: Brand in der Hauptstraße in Schützingen

Feuerwehren aus Schützingen, Illingen, Mühlacker und Zaisersweiher waren gestern Nachmittag bei einem Brand in der Hauptstraße in Schützingen im Einsatz. Gegen 15.30 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehren hatte sich die ältere Bewohnerin des Hauses schon ins Freie retten können. Die Frau wurde – wie auch ein Nachbar – mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. „Offene Flammen gab es nicht, aber als wir die Haustüre öffneten, sahen wir den Feuerschein im ersten Obergeschoss“, so ein Feuerwehrmann gegenüber der VKZ. Mit Hilfe der Drehleiter retteten die Wehrleute eine Katze. Das Haus in der Hauptstraße ist nicht mehr bewohnbar. Nach Angaben der Feuerwehr entstand der Brand in der Küche im ersten Obergeschoss. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aber noch nicht abgeschlossen. Foto: Bögel