Geld für zwei weitere Strandkörbe für das Seniorenzentrum

Drucken Auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung in Illingen stand „Einbringung des Haushaltplans 2020 und des Wirtschaftsplans 2020 der Illinger Versorgungsbetriebe“. In Zeiten fortschreitender Digitalisierung lagen vor den Illinger Gemeinderäten am Dienstag keine dicken Bücher mit Zahlenkolonnen, indes... »