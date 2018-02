Feuer im Filterturm in Illingen

Mit einem Großaufgebot an Brandbekämpfern, mehreren Fahrzeugen und einer Drehleiter rückten die Feuerwehren aus Illingen und Mühlacker gestern Mttag auf dem Gelände der Firma Süddeutsche Reycling GmbH (Süd-Rec) an der Jakob-Friedrich-Wanner-Straße in Illingen an. Dort hatte sich das Innere einer rund zehn Meter hohen Anlage zum Absaugen und Filtern der Abluft aus den Werks- und Lagerhallen entzündet. Mittels der Drehleiter aus Mühlacker wurden zwei der Wehrleute mit ihren Atemschutzgeräten in etwa acht Meter Höhe befördert, wo sie mit einem Beil einige der Revisionsklappen öffneten, um sich Zugang zum Inneren des Filterturms zu verschaffen und den Brandherd darin zu finden und anschließend zu löschen. Verletzt wurde niemand. Foto: Romanowski