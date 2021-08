Drucken Illingen. Buntes Treiben herrschte am Wochenende im Vereinsheim des Illinger Kleintierzuchtvereins in der Wilhelmstraße 122. Endlich, nach coronabedingtem Ausfall im vorigen Jahr, konnte wieder die jährliche August-Jungtierschau stattfinden. Am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab... »