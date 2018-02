Ein Testballon für Jugendliche in Illingen

Illingen (sr). Bei der Gemeinderatssitzung in Illingen wurde am Mittwoch auch die Form der Jugendbeteiligung festgezurrt. Laut Gemeindeordnung muss die Kommune Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Hierzu stünden mehrere Möglichkeiten zur Verfügung

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen