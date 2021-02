Diebe stehlen Material aus Firma

Illingen (p). In Illingen sind Unbekannte Sonntagnacht in ein Unternehmen in der Industriestraße eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhren die Unbekannten in der Zeit zwischen 1 und 6.40 Uhr mehrmals mit einem hellen und einem dunklen Lieferwagen in den Innenhof der Firma und stahlen dort Material im Wert von rund 7200 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 0 70 41 / 9 69 30 zu melden.