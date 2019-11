Der Markt mit viel Herzblut lockt Tausende von Besuchern

Von Ulrike Stahlfeld

Die Freude an schönen Dingen, Geschenke besorgen, Ideen sammeln oder sich selbst etwas Gutes tun – es gab am Wochenende viele Gründe, dem Kunsthandwerkermarkt der Gemeinde Illingen einen Besuch abzustatten. Rund 3000 Menschen kamen zur 23. Auflage in die Stromberghalle