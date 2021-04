Die Ortsschilder in Gündelbach erstrahlen in neuem Glanz. Der Ortschaftsrat hat aus Verfügungsmitteln das Gündelbacher Ortswappen mit dem heiligen Laurentius erneuern lassen. Das Wappen zeigt den silbern gekleideten Laurentius mit goldenem Nimbus, in der rechten Hand einen schwarzen Rost, in der linken eine goldene Schale haltend. St. Laurentius, der Patron der Pfarrkirche und Weingärtner, wurde in Gündelbach bereits in dem 1563 nachgewiesenen Fleckensiegel geführt. pv/Foto: Thalhäuser