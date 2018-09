„Das ist ein unmoralisches Angebot“

Von Bernhard Romanowski

In gleich zwei Pressekonferenzen hintereinander kamen am Freitag erneut die Argumente für und gegen das in Illingen geplante Caritasprojekt auf den Tisch. Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Wiesentals hatte dazu ins örtliche Steakhaus eingeladen, Caritas und Gemeinde empfingen die Presse