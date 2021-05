Von Ulrike Stahlfeld

Illingen. Was kommt zuerst, die Henne oder das Ei? An diese Frage fühlte sich keineswegs zufällig ein Besucher der Illinger Gemeinderatssitzung erinnert, als es am Dienstagabend in der Stromberghalle einmal mehr um die zukünftige städtebauliche Entwicklung der Gemeinde ging. Bürgermeister