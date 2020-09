Am „Illinger Eck“ beginnen die Sanierungsarbeiten

Illingen (p). Seit Montag bis voraussichtlich 31. Oktober wird die Fahrbahn der B 10/ B 35 am „Illinger Eck“ saniert. Die Maßnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe beginnt mit der Vollsperrung des etwa 350 Meter langen Abschnitts der B 35 zwischen der DB-Brücke und der Gewerbegebietszufahrt „Am Illinger Eck“. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet wird während der ersten Bauphase bis voraussichtlich 11. Oktober über die Kreuzung B 10/B 35 aufrechterhalten.

Von Bretten kommend wird der Verkehr in Richtung Illingen und Vaihingen über die Osttangente Mühlacker (L 1134) und die B 10 Mühlacker Richtung Illingen umgeleitet. Die Umleitung in der Gegenrichtung erfolgt analog.

Im direkten Anschluss wird voraussichtlich ab dem 1. Oktober mit der Sanierung des zweiten Abschnitts der B 35 zwischen der Gewerbegebietszufahrt „Am Illinger Eck“ und der Kreuzung B 10/B 35 begonnen. Für die Ausführung der Arbeiten wird auch dieser Abschnitt der B 35 voll gesperrt. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet „Am Illinger Eck“ ist während dieser Bauphase nur über die B 35 von Bretten kommend möglich. Der Verkehr von Vaihingen kommend zum Gewerbegebiet und Richtung Bretten und Bruchsal wird während dieser Bauphase über die B 10 in Richtung Mühlacker und die Osttangente Mühlacker (L 1134) umgeleitet. Die Umleitung in der Gegenrichtung erfolgt analog.

Nach Abschluss der ersten beiden Bauabschnitte wird dann voraussichtlich am 12. Oktober mit der halbseitigen Sanierung der B 10, zwischen der Kreuzung 10/Roßwager Straße und dem Kreuzungsbereich B 10/B 35 begonnen. Der Verkehr wird während der etwa zehntägigen Bauzeit entlang der Baustelle über die verbleibende Fahrspur Richtung Vaihingen, lichtsignalgesteuert im wechselseitigen Gegenverkehr geführt. Die Zufahrt nach Illingen und von Illingen auf die B 10 ist während dieser Bauphase nur über die Roßwager Straße möglich.

Im vierten und letzten Bauabschnitt der Maßnahme wird die Fahrspur in Richtung Vaihingen zwischen der Kreuzung B 10/B 35 und der Roßwager Straße saniert. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am 21. Oktober. Der Verkehr wird über die Fahrspur Vaihingen Richtung Bruchsal, lichtsignalgesteuert im wechselseitigen Gegenverkehr geführt. Der Verkehr in Richtung Mühlacker wird über die B 35 und die L 1134 Lienzingen Richtung Mühlacker umgeleitet. Die Umleitung Mühlacker Vaihingen erfolgt analog.

Die Kosten der Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf rund 500 000 Euro und werden vom Bund getragen.