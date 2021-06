Von Ulrike Stahlfeld

Illingen. Nachdem die amtlichen Wahlunterlagen bereits an die Illinger und Schützinger verschickt wurden, können jetzt auch die Wahlzettel für die Bürgermeisterwahl am 4. Juli gedruckt werden. Die Mitglieder vom Gemeindewahlausschuss legten in ihrer Sitzung am Mittwoch die Reihenfolge der darauf