Eberdingen (red). Die Freiwillige Feuerwehr Eberdingen probt heute den Ernstfall. Zwischen 14 und 16 Uhr findet in der Seitenstraße in Eberdingen eine Übung statt. Interessierte Besucher sind willkommen. Die Feuerwehr bittet jedoch darum, Fahrzeuge und Einsatzkräfte nicht zu behindern. Die VKZ ist ebenfalls vor Ort und berichtet in der Montagsausgabe über die Übung.