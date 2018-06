Großer Baum stürzt auf die Auricher Brücke

Vaihingen (sr). Kurz nach 16 Uhr ist die Polizei heute darüber informiert worden, dass ein Baum auf die Auricher Brücke in Vaihingen gestürzt sei. An der Pappel habe sich noch der Bus vorbeigequetscht, dann wurde die Straße für den Verkehr abgesperrt, war zu erfahren. Verletzt wurde bei dem Baumsturz niemand. Die Feuerwehr Vaihingen war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und hatte umgehend damit begonnen, das Gehölz zu zerkleinern. Peter Wisniewski, bei der Stadt Vaihingen für die Bäume zuständig, war ebenfalls vor Ort. Auch bei der Bauhofleitung seien mehrere Anrufe eingegangen. Es sei ihm gleich klar gewesen, dass es sich nicht um einen städtischen Baum handeln könne, da jene in diesem Bereich kleiner seien.

Bei der Pappel, die vom Uferbereich her umgekippt war, seien offensichtlich die Wurzeln verfault, diagnostizierte Wisniewski. Dann könne ein Baum auch bei Windstille den Halt verlieren.

Zum Abtransport des zerkleinerten Baumes rückten Bauhofmitarbeiter mit einem Lkw an. Nach groben Schätzungen wird die Sperrung rund eine Stunde dauern. In dieser Zeit wurden die großen Äste entfernt, um die Straße wieder passierbar zu machen.