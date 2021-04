Gebäudebrand mit hohem Sachschaden und Spendenaufruf

Enzweihingen (p). Am Dienstagmorgen meldete ein Bewohner gegen 00.15 Uhr einen Brand in einem Dreifamilienhaus in der Rieter Straße in Vaihingen, Ortsteil Enzweihingen. Als die erste Streife vom Polizeirevier Vaihingen/Enz eintraf, stachen bereits Flammen aus der Tür im Erdgeschoss. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde. Ebenso wurden die Bewohner im Nebenhaus vorsorglich evakuiert. Das gesamte Wohnhaus brannte vollständig aus und war nicht mehr bewohnbar. Oberbürgermeister Gerd Maisch kam vor Ort und kümmerte sich um die Unterbringung der acht Bewohner. Die Feuerwehren Vaihingen/Enz, Markgröningen und Hemmingen waren insgesamt mit 157 Wehrleuten und 24 Fahrzeugen im Einsatz. Das Polizeirevier Vaihingen/Enz war mit insgesamt zwei Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden am Gebäude wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Die Rieter Straße ist bis auf Weiteres gesperrt, eine örtliche Umleitung wird eingerichtet.

Die furchtbare Brandkatastrophe hat in der Nacht von Montag auf Dienstag fünf Erwachsene und ein Kind zu Obdachlosen gemacht. Der Brand hat fast alles zerstört! „Wir wollen den Betroffenen schnell und unbürokratisch helfen“, sagt Ortsvorsteher Matthias Siehler. Die Kirchengemeinde hat in Absprache mit dem Ortsvorsteher ein Sonderkonto eingerichtet. Wer mit einer Spende die Betroffenen unterstützen möchte, kann dies unter dem Stichwort „Soforthilfe Brandopfer“ bei der VR-Bank Neckar-Enz eG (BIC: GENODES1VBB, IBAN: DE12 6049 1430 0030 5450 05) tun. Siehler: „Außerdem suchen wir nach geeigneten Wohnmöglichkeiten, für Hinweise und Angebote sind wir dankbar.“