Unterriexingen (mib). Kurz vor 7 Uhr ist heute Morgen in Unterriexingen ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand im zweiten Stock eines Hauses in der Hauptstraße wurde nach ersten Polizeiangaben eine Person verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Hauptstraße war in der Zeit der Löscharbeiten für den Verkehr voll gesperrt. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.