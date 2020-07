Eberdingen (p). Pünktlich am zweiten Sonntag des Monats, jetzt am 12. Juli, wird in Eberdingen zum „Zweiten“ eingeladen. Der „Zweite“ ist ein etwas anderer Gottesdienst, in dem neuere Lieder gesungen werden, ein Kreativteil – immer unterschiedlich gestaltet – auf das

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen