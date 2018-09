Von der Linse bis zum Schwaben

Von Sabine Rücker

Wer den Experten zu den Ausstellungsstücken vergangener Zeiten lauscht, wird mitgenommen in eine Welt, in der die ersten Siedler die heutige Hemminger Gemarkung bewohnten bis hin zu den Alamannen. In einer Sonderausstellung widmet sich das Keltenmuseum den Funden jener Jahrhunderte