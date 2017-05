Vernissage in der Kastenscheuer

Hochdorf (p). Werke von Wolfgang Lämmle und weiterer zeitgenössischer Künstler sind von Sonntag (14. Mai) bis zum 3. Oktober in Lämmles privater Kunstgalerie Kastenscheuer in Hochdorf zu sehen. Die Vernissage beginnt um 14 Uhr. Die Ausstellung ist jeweils an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Gezeigt werden Ölgemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle und Lithografien.