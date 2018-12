Von Stefan Friedrich

Auf reges Interesse stieß die Vorstellung des dritten Sonderbands zur Heftreihe „Nussblätter“ am Freitagabend im voll besetzten evangelischen Gemeindehaus in Nussdorf. Rund 100 Bürgern gewährte Autor Friedrich Schurr Einblicke in sein Buch, das ab sofort erhältlich ist.

Nussdorf. „Sie