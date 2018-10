Van Gogh entfacht sein Feuer

Nussdorf (p). „Mancher hat ein großes Feuer in seiner Seele“: Unter diesem Titel findet am kommenden Wochenende eine spannende Inszenierung über den berühmten Maler Vincent van Gogh im Thetaer in der Nussschale (Schlossstraße 15) in Nussdorf statt. Mit dieser szenischen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen