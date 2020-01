„Universalgenie“ ist nochmals zu sehen

Nussdorf (p). 500 Jahre Leonardo da Vinci: Das Theater in der Nussschale in der Schloßstraße in Nussdorf zeigt am Samstag (25. Januar) um 20 Uhr und Sonntag (26. Januar) um 11 Uhr zwei exklusive Zusatzvorstellungen der beliebten Inszenierung über das „Universalgenie“.

Anatomie, Physik, Kriegsgerät, Flugmaschinen, Wasserstrudel … Leonardo da Vinci hatte unzählige Interessen. Kein Wunder, dass die meisten seiner Aufträge für Gemälde auf die lange Bank geschoben wurden! Die Natur bietet so viel, das es zu erforschen, zu zeichnen, zu beschreiben gilt. Doch wenn er dann mitunter eines seiner wenigen Gemälde fertig gestellt hat, hat Leonardo wie selbstverständlich alle seine Zeitgenossen übertroffen.

Was war das für ein Mensch, der heute als „Genie“ gefeiert wird? Was hat ihn bewegt, was trieb ihn um? Autorin und Regisseurin Ina Wernstedt widmet sich mit dem ihrem neuen Stück nach Vincent van Gogh, Martin Luther und Sappho von Lesbos erneut einer historischen Persönlichkeit. Einer solchen intensiven künstlerischen Auseinandersetzung gehen jeweils viele Monate wissenschaftlicher Recherchearbeit voraus. Biografien, Bildbände, historische Originaldokumente und Transkriptionen der Aufzeichnungen Leonardos wollten ebenso ausgewertet werden, wie aktuelle Forschungsergebnisse und Presseberichte. Aus der Flut an Material wählt die Autorin die wichtigsten und interessantesten Themen und Details aus und übersetzt diese in einen dramaturgischen Text, in Bilder, Erzählpassagen und Bühnenhandlungen. Schauspieler Gabriel Kunert erweckt den Künstler schließlich auf der Bühne zum Leben und lädt ein, Leonardo da Vinci persönlich zu begegnen und ihm bei seiner Arbeit über die Schulter zu schauen.

Da die beiden Premierentermine im September restlos ausverkauft waren, lädt das Theater nun zu zwei Zusatzvorstellungen ein. Bei der Matinée am Sonntag sind Kaffee und Kuchen im Eintrittspreis enthalten.