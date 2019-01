Von Michael Banholzer

Eberdingen. In Schulnoten ausgedrückt eine Drei plus. So bewertete Bürgermeister Peter Schäfer am Donnerstagsabend selbst den Etat des Jahres 2019 für Eberdingen. Positiv sei, dass die Gemeinde weiter ohne Steuererhöhungen und Kredite auskomme. Im Ergebnishaushalt steht die Schwarze Null. Die