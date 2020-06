Seit geraumer Zeit hat das Schloss in Hochdorf einen neuen Eigentümer. Dieser plant die Umnutzung des zuletzt als Wohnhaus genutzten Schmuckstücks in ein Seminar- und Bürogebäude. Der Eberdinger Gemeinderat hat dem Bauantrag am Donnerstag grünes Licht gegeben. Im Erdgeschoss sollen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen