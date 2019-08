Mitfeiern und entspannt genießen

Von Stefan Friedrich

Bei optimalen äußeren Bedingungen lockte „Rock am Stall“ auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher auf das Gelände des RFZV Nussdorf. Das Musikfestival ging am Samstagabend bereits ins 21. Jahr und setzte dabei erneut auf abwechslungsreiche Musik mit Bands aus der Region.

Nussdorf. Morgens sah noch nicht viel nach einem lauen Sommerabend aus. Alles deutete darauf hin, dass es abends regnen würde. Nun haben die Macher von „Rock am Stall“ in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten zwar auch schon Erfahrungen mit solchen Witterungsbedingungen sammeln müssen; schöner ist das Festival zweifellos bei eher sommerlichen Verhältnissen. Die hat es am Samstagabend am Ende auch gegeben. Entsprechend groß war der Zustrom auf das Gelände. Schon am frühen Abend – da war die erste der drei Bands noch mitten in ihrem Programm – war an den Bierbänken praktisch kein Platz mehr frei. Einige hatten es sich deshalb einfach auf dem Rasen gemütlich gemacht – beispielsweise von einer kleinen Anhöhe rechterhand der Bühne hatte man ohnehin einen guten Blick auf die Bands – andere wiederum standen einfach und gingen mit der Musik mit.

Bilder, die belegen, dass das Open-Air-Event auch in diesem Jahr wieder ein Publikumsmagnet war, der alles zu bieten hatte, was das Herz eines Festival-Fans begehrt: tolle Musik und natürlich auch ausreichend Essgelegenheiten; das alles eingebettet in das weitläufige Ambiente auf dem Reitplatz. Dort ließ es sich auch dieses Mal wieder gut feiern – und das bis tief in die Nacht hinein.

War der Abstand zwischen Bühne und Besuchern anfangs noch relativ groß, trauten sich die Zuhörer im Laufe des Abend mehr und mehr nach vorne, animiert nicht zuletzt auch durch die Bands. Bands aus der Region, die jeweils zwischen 90 Minuten und zwei Stunden auf der Bühne Gas gaben und dabei vor allem auch die Erfahrung mitbrachten, einen solchen Event mit ihrer Musik und Präsenz tragen zu können. Da waren zunächst einmal 18 Strings, die den Abend eröffnet hatten. Sie haben sich in den letzten Jahren nicht nur dank zahlreicher Konzerte einen Namen gemacht und mehrere Alben veröffentlicht; sie standen auch schon als Vorgruppe von Santana oder Pur auf der Bühne und wissen daher, wie man ein großes Publikum in Stimmung bringt. Dabei bedienten sie sich dem weiten Feld der Popmusik, reduziert übrigens nicht nur auf die Mittel einer klassischen Band: sie gaben ihrem Sound mit Streichern, mit Cello und Violinen vielmehr einen runden Klang.

Mit der zweiten Band des Abends, High Tide, hatten Macher und Besucher von „Rock am Stall“ schon letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht und auch dieses Jahr ließen die Musiker, die unter anderem Songs aus ihrem jüngsten Album mitgebracht hatten, von der ersten Sekunde ihres Auftritts an keinen Zweifel an der leidenschaftlichen und von treibenden Rhythmen geprägten Art, die dem Classic Rock ein modernes Gesicht verpasst, eingebettet in packenden Riffs und einem satten, auch weil gut abgemischten Sound. Dazu: Extasy, eine Band, die ihr Motto zum Programm gemacht hat: „Zieh’s dir rein, wenn Du Dich traust“. Im Geschäft sind sie schon alte Hasen. Seit den 1990ern begeistern sie ihre Fans mit einem Mix von Rammstein bis Bon Jovi, von Heavy metal bis Rock. Und natürlich kamen in Nussdorf auch Feuer- und Lichtshow in der Dunkelheit so richtig gut rüber. Da war mehrere Stunden lang die berühmte Power auf der Bühne, die das Publikum fesseln und zum Mitmachen animieren kann.

Die nötigen Atempausen mit dagegen fast leiser, handgemachter Musik gab es zwischendurch unten auf dem Feld, mitten unter den Zuschauern. Mit „Mørt“ hatte man erneut einen versierten Solokünstler verpflichtet, der – meist ganz auf sich und seine Gitarre gestellt – mit Klassikern der Rockgeschichte à la „Road to hell“ oder „Hymn“ die Umbaupausen überbrückte. Die Idee dazu hatten die Macher von „Rock am Stall“ schon letztes Jahr, weil sie die Stimmung auf dem Gelände möglichst dauerhaft hochhalten wollten. Diese Idee hatte sich bewährt. So war auch diesen Samstag quasi den ganzen Abend über und ohne echte Pause Musik in ganz unterschiedlichen Facetten geboten.

Zwischen lauthals Mitfeiern und in entspannter Atmosphäre genießen war demzufolge wieder alles drin, was ein Open-Air-Festival ausmacht.