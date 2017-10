Mit dem tierischen Dschungellied geht es stimmungsvoll in den Herbst

Von Claudia Maria Rostek

Hochdorf. So lässt sich der Herbst genießen: Bei schönem Blumenschmuck, vielen Gesangsdarbietungen und einer großen Auswahl an Kuchen – insgesamt wurden 32 geordert – haben die Senioren der Dreiergemeinde Eberdingen gestern den Seniorennachmittag in der Hochdorfer Gemeindehalle gefeiert. 230 Männer