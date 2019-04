Krad kollidiert mit Auto

Auf der Kreisstraße 1688 zwischen Riet und Eberdingen kam es am Mittwochnachmittag kurz nach 18 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer, der mit seiner Suzuki mit Vaihinger Kennzeichen von Riet in Richtung Eberdingen unterwegs war, und einem Mercedes mit einer Fahrerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis in Hessen, die unverletzt blieb. Der Motorradfahrer musste noch vor Ort medizinisch versorgt. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, wird noch von der Polizei ermittelt. Foto: Romanowski