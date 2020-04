Kostenlose Schutzmasken-Ausgabe vor der Nussdorfer Gemeindehalle

Von Uwe Bögel

Nussdorf. Der Eberdinger Bürgermeister Peter Schäfer spricht von einer „vorbildlichen Aktion“. Eine Bürgerin war richtig froh, „dass der Peter das macht“. Am Samstagmorgen verteilte Peter Klein, Kunstsammler, Privatier, Ehrenbürger und Vorsitzender des TSV Nussdorf, zusammen mit Helfern des TSV 5000 Mund- und Nasen-Masken an die Eberdinger Bürgerschaft. Am Donnerstag (30. April) von 10 bis 12 Uhr wird diese Aktion vor der Gemeindehalle in Nussdorf wiederholt. Dann gibt es die restlichen 5000 Schutzmasken für die Bürgerschaft.

Am Samstag kurz vor 10 Uhr bildeten sich lange Schlangen mit dem entsprechenden Abstand vor den Ausgabetischen vor der Nussdorfer Halle. Jeder Bürger aus Nussdorf, Eberdingen und Hochdorf konnte sich dort zehn waschbare Schutzmasken kostenlos abholen. „Das ist eine tolle Sache“, so der Kommentar vieler Leute, die dann noch auf der Suche nach einem Spendenkässle waren. Peter Klein hat die Medizingüter von einem früheren chinesischen Geschäftspartner organisiert. „Ich will meine Verbindungen nutzbringend einsetzen“, so der Nussdorfer. Sein Engagement hat sich Klein einen fünfstelligen Betrag kosten lassen. Am Samstag verteilte das Team vom TSV Nussdorf nur zehn Masken an jeden Abholer. Um 11.55 Uhr waren alle 5000 Masken verteilt. Am Donnerstag können dann vor der Halle wieder Mund- und Nasenmasken geholt werden – dann ohne Beschränkungen. 400 hochwertige FFP2-Masken bekam Bürgermeister Peter Schäfer von Peter Klein überreicht. Diese sollen in Kindergärten, Schulen, Senioreneinrichtungen oder bei der Verwaltung eingesetzt werden. In der Zwischenzeit hat die Gemeinde Eberdingen bereits 1500 Masken organisiert, die für die Notfallbetreuung im Kindergarten ausgegeben wurden.

In der Dreiergemeinde Eberdingen gibt es nach offiziellen Angaben nur zwei Covid-19-Infizierte. Das ist kreisweit der beste Wert. Lange Zeit gab es keinen Infizierten in Eberdingen, Hochdorf oder Nussdorf. „Das ist allerdings purer Zufall“, so die Einschätzung des Bürgermeisters.