In Hochdorf ist die Schule fast zu

Von Uwe Bögel und Sabine Rücker

Eberdingen/Vaihingen. Von der Corona-Pandemie besonders betroffen ist derzeit der Eberdinger Ortsteil Hochdorf. Zwei Gruppen des Kindergartens in der Pulverdinger Straße sind in Quarantäne. Die Grundschule in Hochdorf, die Schillerschule, ist wegen des Corona-Virus mehr oder weniger geschlossen. Betroffen sind sieben Klassen.

Nur für die vierten Klassen gibt es die ersten vier Stunden noch Präsenzunterricht an der Schule. Dies teilt Bernd Unmüßig, Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Eberdingen mit. Für die dritten Klassen ist Fernunterricht angesagt, die ersten und zweiten Klassen sind in Quarantäne.

Insgesamt befinden sich in der Dreiergemeinde 119 Personen in Quarantäne. In Eberdingen gab es seit Beginn der Pandemie 55 Covid-19-Fälle (Stand gestern Nachmittag). Als aktuell infiziert gelten 30 Personen.

Im Vaihinger Pflegeheim Karl-Gerok-Stift gibt es einen bestätigten Corona-Fall auf einem Wohnbereich. Das Gesundheitsamt habe eine Testung für alle Bewohner und Mitarbeiter dieses Wohnbereichs angeordnet, berichtet Hausdirektor Martin Bofinger auf Nachfrage. Diese Tests für die Bewohner würden heute Vormittag durch Mitarbeiter des Vaisana Ärztehauses durchgeführt. Die Person sei völlig symptomfrei. Der Test wurde routinemäßig vor der Aufnahme eingefordert. Die Person sei vergangene Woche Donnerstag vormittags angekommen, nachmittags habe das positive Testergebnis vorgelegen. Nach dem letzten Kontakt müsse man fünf bis sieben Tage abwarten, um bei einer Testung der Mitarbeiter und weiteren Bewohner zu einem aussagekräftigen Ergebnis zu kommen, erklärt Bofinger. Seither sei auf dem Wohnbereich die Symptomkontrolle bei den Bewohnern auf dreimal pro Tag erhöht worden, alle Bewohner und Mitarbeiter seien symptomfrei.

Wie gestern bekannt wurde, ist der Weihnachtsmarkt in Illingen wegen der Corona-Lage abgesagt worden.

Im Landkreis Ludwigsburg stieg die Zahl gestern auf 3654 Fälle, 67 mehr als am Montag. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 66. In Vaihingen sind es seit Beginn der Pandemie 179 Fälle, sechs mehr als am Montag. Als aktuell Infizierte werden in Vaihingen 39 Personen registriert. In Sersheim sind es 57 Fälle, in Oberriexingen 21.