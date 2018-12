Im Keltenmuseum gibt es wieder Führungen

Hochdorf (p). Im Keltenmuseum in Hochdorf finden nach den Weihnachtsfeiertagen wieder öffentliche Führungen statt: am Donnerstag (27. Dezember) und am Samstag (5. Januar) jeweils um 17.15 Uhr. Dauer eine gute Stunde. Eintritt und Führung kosten sieben Euro pro Person

