Drucken Nussdorf (p). Ein mit Schrott gefüllter Container ist am Samstagmittag in der Daimlerstraße in Nussdorf ausgebrannt. Der Firmeninhaber wurde gegen 12.25 Uhr Zeuge, wie nach einem lauten Knall, der möglicherweise mit einer Verpuffung einherging, der Container in... »